Nova lei sobre a proteção dos animais quase pronta

Já entraram na reta final os trabalhos sobre o projeto de lei acerca da proteção dos animais. O texto deverá ir a votos, no Parlamento, ainda antes do verão.

Os deputados que integram a comissão da agricultura aprovaram, por unanimidade, duas alterações ao texto, na sequência do parecer do Conselho de Estado. Uma delas diz respeito ao conceito de “animal nocivo” (“animal nuisible”, em francês), que será substituído por “praga” (“organisme nuisible”), um termo já utilizado em vários textos europeus, segundo as explicações do ministro da Agricultura, Fernand Etgen.

O principal objetivo da nova lei é reforçar a proteção dos animais. Para isso, será, por exemplo, proibido “matar ou mandar matar um animal inutilmente”.

O texto introduz também a obrigação de prestar socorro a um animal em sofrimento, ferido ou em perigo.

Embora possa parecer óbvio, a lei especifica que os donos de animais são obrigados a alimentá-los, a cuidar deles e a prestar-lhes cuidados específicos, em caso de doença ou ferimento.

Redação Latina