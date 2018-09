Nova sondagem revela que 86% dos residentes são favoráveis ao elétrico

São os primeiros resultados de uma nova sondagem do TNS-Ilres. Cerca de 86% dos residentes são favoráveis ao elétrico da cidade do Luxemburgo. Por outro lado, 10% das pessoas inquiridas são contra o novo meio de transporte da capital, enquanto os restantes 4% dizem não ter opinião sobre o assunto.

Estas são apenas algumas das conclusões da nova sondagem, reveladas nas redes sociais pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas.

Na sua página do Facebook, François Bausch mostra-se satisfeito com os resultados do inquérito, qualificando-os de “encorajadores” para acelerar a expansão da rede do elétrico.

Inaugurado em dezembro de 2017, o chamado ‘tram’ da capital luxemburguesa faz atualmente a ligação entre Kirchberg e a Place de l’Etoile. Em 2021, deverá ligar a Cloche d’Or e o Findel.

Recorde-se que até ao próximo dia 16 de setembro o elétrico é gratuito.

Redação Latina (Foto: Luxtram)