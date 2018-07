Novas petições ‘online’: Uma reclama cursos gratuitos de luxemburguês

Há novas petições populares no site Internet do Parlamento ( www.chd.lu ). Os nove documentos estão disponíveis deste esta terça-feira e um deles reclama que a aprendizagem do luxemburguês seja gratuita.

A petição, número 1041, reivindica que haja cursos gratuitos de luxemburguês para os residentes. O documento, da autoria da cidadã Lucia Granieri, diz que o acesso gratuito aos cursos do idioma de Dicks “facilitaria a aprendizagem da língua, sem distinção de grupos etários e sócio-económicos”. Na argumentação pode ainda ler-se que cursos gratuitos de luxemburguês poderão contribuir para “a integração dos estrangeiros” que aqui vivem e para a reinserção profissional.

A peticionária defende ainda que a medida pode “evitar o desaparecimento da língua luxemburguesa” e “facilitar a salvaguarda da diversidade cultural e linguística do país”.

Das nove petições que abriram esta terça-feira, destaque ainda para o documento que reivindica a obrigatoriedade do porte do capacete para as crianças até aos 12 anos, quando andam de bicicleta.

Há uma outra petição que diz que os veículos dos médicos que são chamados a intervir numa situação de emergência deviam ser equipados com uma sirene azul.

Um outro cidadão considera que os casos de ‘doping’ no local de trabalho são subestimados no Luxemburgo, daí reivindicar uma alteração da lei para que haja controlos anti-doping nas empresas.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 14 de agosto, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014), já foram organizados 23 debates públicos.

Redação Latina