Novas petições ‘online’: Um dos documentos exige transportes públicos gratuitos

Há nove petições públicas abertas desde esta segunda-feira no site do Parlamento, em chd.lu.

Um dos documentos apela à gratuidade dos transportes públicos no Luxemburgo.

Uma outra petição popular quer que se crie um enquadramento legal para os jogos disponíveis nos estabelecimentos do setor da Horesca, como bares e cafés.

Acabar com o imposto sobre as heranças, é a principal reivindicação de um cidadão que propõe a isenção fiscal quando filhos herdam terrenos ou casas dos pais.

Entre as nove novas petições populares há uma que apela à proibição de todos os sites pornográficos gratuitos.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 23 de abril, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014), já foram organizados 26 debates públicos.

Redação Latina