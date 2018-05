Nove alterações ao código da estrada em vigor

Já estão em vigor as nove alterações ao código da estrada, em prol dos peões e dos ciclistas, que muitas vezes têm de partilhar os passeios, que ladeiam as ruas.

As novas medidas foram tomadas, após um estudo sobre as regras e as leis específicas em vigor em oito países europeus: Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria, Espanha e Suíça.

Destaque, nas novas regras, para a possibilidade de os ciclistas poderem circular lado a lado, nalgumas situações, ou não ficarem sempre condicionadas à utilização das ciclovias.

Outra novidade passa pela adaptação das disposições para a circulação de crianças nos passeios em bicicleta, cuja idade limite passará dos atuais 10 para 12 anos.

No que toca aos sinais, as autoridades tencionam também apostar numa sinalização mais fácil e intuitiva no que toca às vias sem saída, com exceção para peões e ciclistas.

Redação Latina