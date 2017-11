Nove novas petições no site do Parlamento

O site do Parlamento tem desde hoje nove novas petições públicas, que já podem ser assinadas.

Um dos documentos reivindica a digitalização das receitas médicas, para garantir a sua legibilidade, quer para os farmacêuticos, quer para os pacientes.

Uma outra petição quer que sejam instaladas barreiras de segurança ao longo das estradas. O objetivo é diminuir os mortos nas estradas,na sequência de colisões contra árvores.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 30 de janeiro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação do sistema de petição pública, em março 2014, já foram organizados 22 debates.

Redação Latina