Novo álbum dos Gorillaz para breve

Os Gorillaz estão de volta e preparam-se para lançar um novo disco, um dos mais esperados de 2017. Quatro novos temas foi apresentados, de uma vez só, são eles: “Ascension” (Ft. Vince Staples), “We Got The Power” (Ft. Jehnny Beth), “Saturnz Barz (Feat. Popcaan)” e “Andromeda” (Ft. D.R.A.M.). As quatro novas canções juntam-se a “Hallelujah Money” (Ft. Benjamin Clementine), como relembra a publicação BuzzTv, somando cinco os singles já conhecidos do novo disco dos Gorillaz. “Humanz” é o título do álbum, que tem data de lançamento prevista para 28 de abril, e será o mote para a próxima digressão ao vivo da banda, o que já não é visto desde 2010. Ouça, em baixo, os quatro novos singles e espreite o alinhamento do novo disco: (Foto: Sopitas)

Alinhamento: 01 – Ascension feat. Vince Staples

02 – Strobelite feat. Peven Everett

03 – Saturnz Barz feat. Popcaan

04 – Momentz feat. De La Soul

05 – Submission feat. Danny Brown and Kelela

06 – Charger feat. Grace Jones

07 – Andromeda feat. D.R.A.M.

08 – Busted and Blue

09 – Carnival feat. Anthony Hamilton

10 – Let Me Out feat. Mavis Staples and Pusha T

11 – Sex Murder Party feat. Jamie Principle and Zebra Katz

12 – She’s My Collar feat. Kali Uchis

13 – Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

14 – We Got The Power feat. Jehnny Beth Deluxe edition: 15 – The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz, and RAY BLK

16 – Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

17 – Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz, and Imani Vonshà

18 – Ticker Tape feat. Carly Simon and Kali Uchis

19 – Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes