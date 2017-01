Novo álbum dos Nickelback estará para breve

Algumas pistas indicam que os Nickelback poderão anunciar o lançamento do nono álbum já na próxima semana.

Ao que o NME apurou, a banda terá assinado um novo contrato de registo mundial com a BMG, distribuídos pela Warner Music Group. Os seis últimos discos da banda foram lançados pela Republic, uma divisão da Universal Music Group.

Fontes indicaram que a banda está “atualmente em estúdio (…) a trabalhar em material para um novo álbum”. Está ainda previsto um “grande anúncio” para o primeiro dia de fevereiro e especula-se se não poderá ser o anúncio do álbum.

Quanto ao novo contrato já assinado com a editora, os Nickelback mostram-se “honrados em fazer parceria com a equipa da BMG e estamos ansiosos por lançar novas músicas para os fãs. Partilhar a nossa visão e paixão com uma equipa tão dedicada ao mesmo tempo que nos sentimos rodeados por alguns dos melhores profissionais do mundo da música não nos poderia deixar mais animados”.

Zach Katz, da BMG acrescenta: “Estamos muito felizes por receber os lendários Nickelback na BMG. Para nós, a oportunidade de trabalhar lado a lado com uma banda deste calibre com o seu nível de sucesso global, realmente fala por si. Estamos ansiosos para entregar ao mundo a sua extraordinária música em breve”.

O último e oitavo álbum “No Fixed Address” saiu em 2014.

