Novo álbum de Roger Waters proibido em Itália

Is This The Life We Really Want?, o novo disco de Roger Waters foi suspenso em Itália.

Todas as vendas do álbum, físicas como digitais, estão proibidas naquele país por ordem do Tribunal de Milão. Em causa está um possível plágio sobre direitos de autor.

Tanto o autor, como agora o tribunal, são da opinião de que a capa de Is This The Life We Really Want?, tem bastantes semelhanças com a obra de Emilio Isgrò, um artista e escritor italiano que entretanto acusou o músico de violação de direitos de autor.

A editora de Waters, a Columbia/Sony, já contestou esta decisão e ficou agendada uma audiência especial para o próximo dia 27.

Compare, a seguir, aqui a capa do disco, Is This The Life We Really Want?, e o trabalho de Emilio Isgrò: