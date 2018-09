Novo ano letivo no Instituto Nacional de Línguas arranca hoje

Cerca de 7.000 pessoas regressam hoje aos cursos do Instituto Nacional de Línguas (INL). Neste semestre, que arranca hoje, o INL vai oferecer mais de 420 cursos de línguas, em Limpertsberg, Belval e Mersch.

O programa do centro de línguas inclui cursos de alemão, inglês, chinês, espanhol, francês, italiano, luxemburguês e português, sendo que os de luxemburguês e francês são os mais procurados.

Entre as novidades para este ano letivo, destaque para o departamento do INL em Belval. A funcionar desde setembro de 2017, com cursos de francês, luxemburguês, alemão e inglês, o INL-Belval também oferece agora cursos de espanhol.

Outra das novidades, diz respeito à adaptação dos preços e modalidades de inscrição que, segundo o INL, foram simplificadas graças à eliminação das chamadas “taxas de dossier” de 10 euros.

Redação Latina