Carlo Fassbinder é o novo diretor da fiscalidade no ministério das Finanças.

A nomeação foi anunciada esta sexta-feira, num comunicado do ministério da tutela.

Carlo Fassbinder sucede no cargo a Pascale Toussing, recentemente promovida a diretora da Administração das Contribuições Diretas.

Fassbinder, 48 anos, estudou direito fiscal e deu os primeiros passos no mercado de trabalho em 1997, no conselho fiscal no BGL BNP Paribas, onde se tem mantido até agora.

No comunicado enviado às redações, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, não poupa elogios ao seu novo colaborador.

O governante acrescenta que Carlo Fassbinder distingue-se pela “experiência de gestão e capacidade de análise” que adquiriu no setor privado.

(foto: Ministério das Finanças)

Redação Latina