Novo embaixador dos EUA no Luxemburgo apresenta credenciais ao Grão-Duque

Um ano e meio depois de Donald Trump ter assumido a presidência dos Estados Unidos da América (EUA), o Luxemburgo tem finalmente um novo embaixador norte-americano. O advogado James Randolph Evans apresentou esta terça-feira as credenciais ao Grão-Duque Henri.

Numa nota divulgada à imprensa pela Embaixada norte-americana, o novo diplomata diz que o desafio é “uma grande honra”, mostrando-se “pronto para começar a trabalhar para continuar a apoiar as relações maravilhosas que existem entre os dois países e para as fortalecer e desenvolver ainda mais”.

Antes de chegar ao Luxemburgo, Evans exercia as funções de partner na empresa de advogados Dentons US LLP. Foi também um dos presidentes da Comissão Judicial da Geórgia. Entre 1995 e 2007, foi conselheiro na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Além do serviço público, o advogado é co-autor de oito livros e colunista, escrevendo muitas vezes sobre questões como as alterações climáticas. O novo embaixador norte-americano é formado pela Universidade de Direito da Georgia.

James Randolph Evans sucede assim a David McKean, que deixou a representação diplomática dos EUA no grão-ducado a 20 de janeiro do ano passado, após menos de um ano no cargo.

A mexida nas embaixadas prende-se com uma diretiva de Donald Trump, que ordenou que os embaixadores políticos nomeados por Barack Obama abandonassem os postos até ao dia da sua tomada de posse, que aconteceu a 20 de janeiro de 2017.

Redação Latina