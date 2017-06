Novo Liceu Técnico para Profissões da Saúde vai ter capacidade para 1.200 alunos

O futuro Liceu Técnico para as Profissões da Saúde, em Strassen, vai ter capacidade para 1 200 alunos. Ainda não é conhecida a data de arranque das obras, já que no local da futura escola existe um um imóvel onde estão instalados 140 requerentes de asilo.

Segundo os detalhes do projeto, divulgados esta quinta-feira aos membros da Comissão do Desenvolvimento Sustentável, os trabalhos só arrancam depois de esse edifício ser demolido.

O projeto está orçado em 109,4 milhões de euros e será realizado no âmbito do conceito energético do Ministério do Desenvolvimento, incluindo, por exemplo, a instalação de painéis fotovoltaicos.

Atualmente, no Luxemburgo, apenas o Liceu Técnico de Bascharage propõe formações na área da saúde.

Redação Latina (imagem: Câmara dos Deputados)