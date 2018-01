Novo método de cálculo do ‘subsídio de vida cara’ vai alargar ajuda a mais famílias

Já estão em vigor as novas regras para atribuição do chamado ‘subsídio de vida cara’. A única alteração diz respeito ao método de cálculo, que deixa de ter em conta o abono de família e os subsídios de rentrée escolar e de nascimento, alargando assim o universo de potenciais beneficiários.

A reforma deverá assim permitir que mais 1.500 famílias possam vir a receber esta ajuda pública.

Segundo dados divulgados no final de novembro aos membros da Comissão Parlamentar das Finanças e Orçamento, mais 1.500 agregados familiares deverão poder receber a totalidade do subsídio, enquanto 700 deverão ter direito a uma parte deste apoio financeiro. Atualmente são já 20.000 as famílias que beneficiam do ‘subsídio de vida cara’.

O novo método de cálculo para atribuir o ‘subsídio de vida cara’ vai custar mais 3,5 milhões de euros do que o inicialmente previsto, elevando para 33,58 milhões o orçamento destinado a este subsídio em 2018.

Redação Latina