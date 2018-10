Novo Parlamento reúne-se pela primeira vez a 30 de outubro

O novo Parlamento, que saíra das eleições legislativas de domingo, vai reunir-se pela primeira vez no dia 30 deste mês. A data foi avançada pelos membros do Gabinete da câmara dos Deputados. Trata-se do órgão representativo do Parlamento que se ocupa da gestão e das finanças da Câmara dos Deputados.

Os membros desse gabinete reuniram-se pela última vez antes das eleições esta quinta-feira e vão continuar em funções até à primeira sessão do novo Parlamento, que terá então lugar a 30 de outubro, às 14:30.

Redação Latina