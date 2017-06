Novo projeto de lei de luta contra desemprego de longa duração conhecido hoje

O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, divulga hoje os pormenores de um novo projeto de lei que visa lutar contra o desemprego de longa duração. O texto será apresentado à comunicação social em conferência de imprensa, marcada para as 10:30.

Sabe-se que o projeto dá ao empregador a possibilidade de beneficiar de uma ajuda por parte do Fundo para o Emprego aquando da conclusão de um contrato de trabalho sem termo com um desempregado inscrito há pelo menos um ano na ADEM.

Os desempregados de longa duração continuam a ser o grupo que menos tem beneficiado da retoma do emprego verificada ao longo dos últimos meses, representando 47% da taxa de desemprego atual.

O desemprego de longa duração afeta sobretudo as pessoas com menos qualificações e com mais de 45 anos de idade.

Redação Latina