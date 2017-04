Novo serviço da Cruz Vermelha para menores desacompanhados em Lorentzweiler (C/ÁUDIO)

A secção luxemburguesa da Cruz Vermelha inaugura esta tarde, em Lorentzweiler, um novo espaço inserido no projeto “Perspectives”, que passa pelo acolhimento e acompanhamento de jovens em situação precária.

O novo serviço abriu em fevereiro e destina-se em concreto a acolher refugiados menores não-acompanhados, como referiu à Rádio Latina Sandra Hauser, responsável pelo projeto.

A estrutura de Lorentzweiler alberga, para já, quatro rapazes refugiados, oriundos do Afeganistão, Eritreia e Costa do Marfim. Dois têm o estatuto de refugiado e os outros dois são requerentes de asilo. Sandra Hauser refere que a esmagadora maioria dos menores que chegam ao país sozinhos são do sexo masculino.

No total, cerca de 70 jovens estão atualmente albergados numa das estruturas do serviço “Perspectives”, que a Cruz Vermelha tem em vários pontos do país. Um serviço destina-se a jovens dos 16 aos 27 anos.

Redação Latina