Novo teledisco de Nicki Minaj é mal recebido em Inglaterra

Nicki Minaj lançou, esta quarta-feira (19/04), o teledisco do single “No Frauds”, em colaboração com Drake e Lil Wayne.

O tema foi lançado no dia 10 de março – juntamente com “Changed It” e “Regret in Your Tears” – e ganhou agora vídeo oficial.

O vídeo foi gravado na capital britânica e está a causar polémica, visto ter sido filmado junto à ponte de Westminster, local do atentado terrorista no qual quatro pessoas perderam a vida e mais de cinquenta ficaram feridas, no passado 22 de março, poucos dias após a gravação do teledisco.

Havia sido dito que Minaj iria cortar as cenas filmadas junto à ponte mas tal acaba por não se confirmar quando se assiste ao teledisco (publicado mais abaixo).

Os dois outros singles “Changed It” e “Regret in Your Tears”, a integrar no quarto disco da rapper – ainda sem data de lançamento nem título -, ganharão vídeos em breve.

Veja “No Frauds” em baixo: