Novo tema de Dulce Pontes “Nevoeiro” já toca

Dulce Pontes volta a musicar um poema de Fernando Pessoa como fez em 1996 com “O Infante“.

Precisamente do livro “Mensagem”, publicado em 1934, extrai “Nevoeiro” poema universal, numa composição com um forte ritmo sincopado onde se unem em crescendo piano, concertina, trio de saxofones e percussão. A voz de Dulce Pontes é mais “dura” do que o habitual para esta inspirada composição que culmina epicamente com o verso “É a hora”.

Segundo noticiado por madeinportugalmusica, este tema fará parte do próximo trabalho discográfico de Dulce Pontes, intitulado de “Peregrinação”, a ser editado no próximo mês de fevereiro.