Novos caminhos para atenuar desemprego de longa duração – Governo

Há 27 meses que a taxa de desemprego tem vindo a cair, no Luxemburgo. Porém, nem todas as categorias de desempregados estão abrangidas por esta evolução positiva. Não é o caso, por exemplo, das pessoas com mais de 50 anos, que não têm trabalho há mais de um ano.

A conclusão é do próprio ministro do Trabalho que confessa que os mecanismos existentes para combater o desemprego de longa duração, não resultam.

Nicolas Schmit diz que é «inaceitável que haja cada vez mais pessoas a viver em situação precária. Daí, querer inverter essa tendência, propondo «novos caminhos» para ajudar os desempregados de longa duração».

E, para criar novas perspetivas de emprego, Nicolas Schmit tenciona recorrer à ‘máquina’ do Estado e das comunas. O governante considera que há postos de trabalho nas administrações públicas que podem ser ocupados por desempregados de longa duração. Schmit vê duas vantagens neste projeto: evitar que essas pessoas caiam em novas situações precárias, como por exemplo, um contrato a termo, e que haja concorrência com o setor privado.

O ministro vai elaborar um projeto de lei para criar uma base legal, o que deverá acontecer em breve, uma vez que o objetivo, estipulado pelo governante, é assinar os contratos de trabalho já a partir de setembro.

Em comunicado, o ministro do Trabalho acrescenta ainda que é sobretudo no sul do país, onde há mais desempregados de longa duração, que está a ser elaborado um grande projeto piloto, em colaboração com o sindicato comunal PRO-SUD.

Redação Latina