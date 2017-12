Número de beneficiários do subsídio de desemprego caiu 3,3% num ano

O número de beneficiários do subsídio de desemprego caiu 3,3% em novembro, face a igual período do ano passado.

Dos 15 813 desempregados recenseados nos centros de emprego a 30 de novembro último, apenas 6 419 (contra 6 292 em outubro) beneficiavam da totalidade do subsídio de desemprego.

As estatísticas mensais da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) revelam, assim, que o número de beneficiários do subsídio de desemprego baixou 3,3% num ano.

No Luxemburgo, o montante do subsídio do desemprego corresponde a 80% do salário bruto, havendo um teto máximo equivalente a duas vezes e meia o salário mínimo. Por cá, entre outros critérios, só tem direito ao subsídio quem residir no país.

Redação Latina