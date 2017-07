Prédios de apartamentos representam 11% do parque imobiliário do Luxemburgo

O Instituto Nacional de Estatística (STATEC) fez as contas da habitação do país e concluiu que há 142 820 imóveis residenciais ou semi-residenciais e 233 675 espaços dedicados exclusivamente à habitação, nas mais variadas formas.

Os dados, revelados hoje pelo STATEC baseiam-se no levantamento do Registo dos Prédios e Alojamentos (Registre des Bâtiments et des Logements, na designação oficial em francês), de 1 março deste ano .

Metade das habitações são casas uni-familiares, refere, ainda, o relatório .

Os 15 783 prédios de apartamentos representam 11,1% do parque imobiliário do Luxemburgo e os 8 666 imóveis semi-residenciais (divididos entre habitação e comércio) representam 6,1%.

