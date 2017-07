O número de desempregados caiu 4,5% num ano no Luxemburgo, segundo dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

A 30 de junho último, estavam inscritos na ADEM 15 235 desempregados. São menos 720, ou seja, 4,5%, face a igual período do ano passado.

Na comparação mensal, verifica-se que a taxa de desemprego se manteve estável em junho, continuando nos 6% da população ativa.

Face a junho do ano passado, há uma ligeira quebra de 0,4 pontos. A descida é generalizada, tendo beneficiado também os desempregados considerados mais vulneráveis, como as pessoas com problemas de saúde, os desempregados pouco qualificados e as pessoas inscritas no centro de emprego há pelo menos menos 12 meses.

Redação Latina