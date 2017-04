Número de doentes atendidos pelos Médicos do Mundo triplicou em 2016 (C/ÁUDIO)

A secção luxemburguesa dos Médicos do Mundo atendeu 620 pessoas carenciadas em 2016. O número triplicou face ao ano anterior, traduzindo-se num total de 1.261 consultas, segundo o balanço anual desta organização não-governamental (ONG).

Sylvie Martin, directora da ONG, afirmou à Rádio Latina que o aumento se deve à abertura do novo centro de acolhimento de Bonnevoie e ao facto de a organização oferecer mais cuidados de saúde especializados.

A diretora da secção nacional dos Médicos do Mundo sublinha que os entraves no acesso aos cuidados de saúde estão fortemente relacionados com a problemática da habitação.

A organização trabalha com cerca de uma centena de profissionais da área da saúde, além dos voluntários. Sylvie Martin acrescenta que, para já, a associação consegue dar resposta à procura. Mesmo assim, lança um apelo a novos voluntários.

O serviço de consultas gratuitas dos Médicos do Mundo destinada-se a pessoas carenciadas, sobretudo aos sem-abrigo a outras pessoas que não são beneficiárias do sistema social luxemburguês.

Além da ajuda dos voluntários, a organização vive dos donativos da população. Saiba mais em medecinsdumonde.lu.

Redação Latina