Número de exames de fim de estudos do secundário vai ser reduzido

Vai haver menos exames, de conclusão do ensino secundário, no próximo ano letivo.

O número de testes vai ser reduzido para seis, na escrita, e para dois, no oral.

A nova regra entra em vigor em setembro para os alunos do ensino secundário, o chamado ‘liceu clássico’.

No técnico, a diminuição do número de exames só deve acontecer em setembro de 2018.

As novas medidas foram apresentadas, esta quarta-feira, pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

O objetivo do ministro é melhorar os resultados escolares, para que os alunos tenham mais oportunidades de ingressar na universidade.

O Luxemburgo fica, assim, mais nivelado com a legislação dos países vizinhos, nomeadamente a Alemanha e a França, onde há menos de seis exames, no final do secundário.

Atualmente, há sete a dez testes escritos, no secundário, em função da secção, e três no oral.

O ministro Meisch espera também reduzir o stress dos estudantes, através da diminuição do número de exames.

No próximo ano letivo vai haver dois exames escritos, em línguas e matemática, três orientados para a especialização e um teste de “formação geral”.

Redação Latina