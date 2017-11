Número de mortos em ataque a mesquita no Egito sobe para 235

Pelo menos 235 pessoas morreram no atentado de hoje contra uma mesquita no norte da península do Sinai, no Egito, segundo um novo balanço.

O número de feridos no ataque, que ainda não foi reivindicado, também foi atualizado para 130.

Num balanço anterior, a agência oficial de notícia Mena dava conta 200 mortos.

Os atacantes colocaram explosivos artesanais em volta da mesquita e fizeram-nos detonar quando os fiéis saíam da oração de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, segundo fonte dos serviços de segurança.

Os atacantes também dispararam sobre os fiéis que fugiam.

As autoridades egípcias combatem nesta região várias organizações ‘jihadistas’, incluindo o ramo egípcio do grupo Estado Islâmico.

Israel já apresentou condolências ao país vizinho devido ao atentado, considerado um dos mais mortíferos da história recente do Egito.

Redação Latina/Lusa