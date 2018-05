Número de portugueses inscritos na ADEM caiu 5,7% num ano (C/AUDIO)

O número de portugueses inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) caiu 5,7% no espaço de um ano. A 30 de abril último eram cerca de 4.200, menos 250 face a igual período do ano anterior.

Ouvido pela Rádio Latina, Pierre Gramme, do centro de emprego, destacou este recuo, que é superior à descida global do número de pessoas inscritas nos serviços da ADEM (que caiu 3,5% num ano).

A diminuição do número de portugueses desempregados verificou-se em praticamente todas as categorias de idade. A única exceção diz respeito ao grupo dos desempregados com 60 anos ou mais. Aqui não houve praticamente qualquer mexida, havendo cerca de 220 residentes lusos sem trabalho registados no centro de emprego.

Pierre Gramme diz que “não há uma razão particular” que explique o facto de o desemprego dos portugueses ter diminuído de forma mais pronunciada do que o conjunto das nacionalidades. Mesmo assim, fala numa retoma do emprego, característica desta altura do ano.

Olhando para as outras nacionalidades, percebe-se que o desemprego espelha, em certa medida, a situação demográfica do país. Assim, os luxemburgueses são a maior fatia (29% do total), seguindo-se então os portugueses (27%) e depois os franceses (8%).

Redação Latina