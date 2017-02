Número de trabalhadores fronteiriços cresceu 4% num ano

Cerca de 179 500 pessoas atravessam a fronteira, todos os dias, para vir trabalhar no Luxemburgo, segundo dados da Agência do Desenvolvimento do Emprego (ADEM) referentes a janeiro.

O número de trabalhadores fronteiriços cresceu 3,99%, no Luxemburgo, no espaço de um ano.

Na comparação mensal, verifica-se uma subida de 1,49%, com um acréscimo de 2.640 trabalhadores fronteiriços.

A ADEM registava pouco mais de 169 500 trabalhadores não-residentes, em dezembro de 2015.

A agência do emprego refere, também, a existência de mais de 12 mil residentes, que trabalham fora do território económico nacional, nomeadamente os funcionários europeus.

Estes funcionários trabalham no Luxemburgo, com estatuto europeu, portanto não fazem parte da população ativa nacional.

