Número de trabalhadores portugueses do Estado não chega a 700

Quase 7% (6,98%) dos trabalhadores do Estado não tem nacionalidade luxemburguesa, sendo que, desses, grande parte têm passaporte português.

O Estado emprega cerca de 26.700 pessoas, das quais 24.800 luxemburgueses. Seguem-se, por nacionalidades, os portugueses, que representam 2,45% da força global dos trabalhadores públicos.

Dos 655 portugueses, 563 são assalariados, ou seja, trabalham numa administração pública mas não são funcionários públicos, uma vez que não passaram o concurso de acesso à carreira. Convém, aqui, sublinhar que quem trabalha para o Estado não tem necessariamente o estatuto de funcionário público.

Por outro lado, sabe-se que 92 trabalhadores têm o estatuto de funcionário de Estado, sendo que 62 têm um cargo de alto funcionário (A1 e A2), como é o caso dos conselheiros de Governo.

As despesas relacionadas com os salários de todos os trabalhadores do Estado elevou-se, em 2014, a 2,4 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de 4,4% em comparação com o ano anterior.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Função Pública, Dan Kersch, na resposta a uma questão do deputado do ADR, Fernand Kartheiser.

Redação Latina (Foto: Michel Brumat, wort)