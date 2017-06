Nunca um mês de junho registou temperaturas máximas tão elevadas – MeteoLux

Os 35.4 °C de temperatura máxima registados a 22 de junho último representam um novo recorde num mês de junho, de acordo com os registos da estação meteorológica do Findel, que remontam a 1947.

Até aqui, a temperatura mais elevada num mês de junho tinha sido registada em 1947. No dia 27 de junho desse ano, os termómetros chegaram aos 34.3 °C, de acordo com os dados divulgados pelo instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux. Em terceiro lugar aparece o dia 18 de junho de 2002, com 33.5 °C.

De referir que, depois de uma semana de sucessivos alertas por causa do calor, as previsões do Meteolux para os próximos dias apontam para temperaturas mais amenas. As máximas previstas para esta semana não deverão ir além dos 25 °C

Redação Latina