O novo Governo deve praticar uma “verdadeira política de integração” – ASTI

Os eleitores luxemburgueses elegeram os 60 deputados do hemiciclo no dia 14 deste mês.

Ficou logo claro na noite das eleições, que o trio DP, LSAP e Verdes voltaria a formar Governo para os próximos cinco anos, apesar da perda de um deputado no somatório geral.

Nos últimos dias vários grupos de trabalho, com dirigentes dos três partidos têm-se reunido para elaborar um novo programa de coligação.

Para Sérgio Ferreira, da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) é importante relembrar aos negociadores do acordo de coligação que as questões ligadas à imigração e à integração devem figurar no centro de ação política do próximo Governo.

Dar voz aos estrangeiros, através do direito de voto, continua a ser uma das propostas da ASTI.

O objetivo seria dar o direito de voto segundo a residência e não segundo a nacionalidade.

A criação de um observatório do racismo, antisemitismo e xenofobia é outra proposta da Associação, até porque alguns alguns cartazes partidários foram vandalizados com mensagens xenófobas durante a campanha eleitoral .

Algumas propostas da ASTI dirigidas aos negociadores do acordo de coligação, do qual vai sair o novo Governo.

Redação Latina