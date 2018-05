Óbito/Camille Gira: Mais de 25 anos ao serviço dos Verdes

Camille Gira, do partido Os Verdes, entrou no atual Governo em dezembro de 2013, ocupando o posto de secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, no seio da coligação DP, LSAP e déi Gréng.

Antes de integrar o Executivo, o secretário de Estado esteve mais de uma década à frente da comuna de Beckerich, enquanto burgomestre, de 1990 a 2013. Antes disso, tinha sido vereador (1982-1990).

Membro do partido dos Verdes desde 1993, Camille Gira foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 1994, tendo sido reeleito em 1999, 2004, 2009 e 2014.

Gira era um dos cabeças de lista do partido Déi Gréng pelo círculo eleitoral do norte nas eleições legislativas de outubro.

Antes de ingressar na vida política, Camille Gira foi controlador aéreo, entre 1977 e 1994. O secretário de Estado frequentou o ensino secundário no Athénée do Luxemburgo e no Liceu Robert Schuman (1970 a 1977).

Camille Gira estava prestes a festejar o seu 60° aniversário, tendo nascido a 2 de junho de 1958, na cidade do Luxemburgo.

De luto, deixa a mulher e dois filhos.

