Óbito/Camille Gira: Bandeiras a meia haste até sábado

Governo de luto. Após a notícia da morte do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Camille Gira, o Executivo convidou hoje os diferentes edifícios públicos a colocarem as suas bandeiras a meia haste, hoje amanhã e sábado, como forma de homenagem ao político ecologista.

O Ministério de Estado informa também que o Conselho de Ministros de amanhã foi cancelado. O Governo irá reunir-se, mas para prestar uma homenagem ao secretário de Estado.

Os interessados poderão, a partir de hoje, assinar um livro de condolências em memória do político luxemburguês do déi Gréng. Poderão fazê-lo no Ministério de Estado (4, rue de la Congrégation, na cidade do luxemburgo) esta quinta-feira, das 14:00 às 18:00, amanhã, das 08:00 às 18:00, e no sábado, entre as 10:00 e as 16:00.

Camille Gira faleceu ontem ao final do dia, depois de ter sofrido um ataque cardíaco em plena sessão pública, no Parlamento, enquanto discursava perante os deputados. Tinha 59 anos de idade.

Redação Latina