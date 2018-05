Óbito/Camille Gira: Parlamento cancela sessão desta quinta-feira

A Câmara dos Deputados decidiu cancelar a sessão pública marcada para esta quinta-feira, após a morte do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Camille Gira.

A decisão foi tomada pelo presidente da instituição, Mars Di Bartolomeo, e pelos líderes dos grupos parlamentares, “em sinal de respeito pela família, amigos e colegas do político ecologista”.

Numa nota divulgada no seu site oficial, o Parlamento expressa ainda as suas condolências aos familiares do secretário de Estado.

A Câmara dos Deputados tinha agendada para a tarde de hoje uma sessão pública, para debater e votar a nova lei sobre a proteção dos animais.

Redação Latina (Foto: chd)