Óbito: Funeral de João da Luz em cerimónia privada

O corpo de João da Luz vai ser cremado, esta quarta-feira, numa cerimónia privada reservada à família.

A despedida do carismático líder associativo cabo-verdiano no Luxemburgo acontece esta tarde, às 13:30.

No sábado, haverá um evento público em homenagem ao político, radialista, jornalista e dirigente associativo, conhecedor da comunidade cabo-verdiana do país como ninguém.

A cerimónia vai ter lugar no centro cultural Syrkus, em Roodt-sur-Syre, a partir das 16:00, com intervenções de responsáveis da comuna de Betzdorf, do embaixador de Cabo Verde, Carlos Semedo, e de familiares.

Antes disso, as cinzas do defunto serão levadas, em cortejo, às 15:00, em direção a uma capela de Betzdorf.

João da Luz morreu esta segunda-feira, aos 62 anos, vítima de doença prolongada.

Djony, como é conhecido na comunidade, foi impulsionador e locutor do programa Morabeza, da Rádio Latina, tendo sido também correspondente do jornal Contacto e do programa Nação Global, da Rádio Nacional de Cabo Verde.