Óbito/João da Luz: APADOC adia Gala da Independência

A Associação de Pais de Alunos de Origem Cabo-verdiana (APADOC) cancelou a Gala da Independência, marcada para 7 de julho, em Mersch/Beringen.

O adiamento da gala surge na sequência da morte de João da Luz, que faleceu esta segunda-feira, aos 62 anos.

João da Luz foi membro fundador desta associação que tem como principal missão defender os interesses de todos os alunos, professores e educadores cabo-verdianos, no Luxemburgo.

Em comunicado, os membros da associação remetem para outra data, ainda por definir, a realização da gala que visa assinalar os 43 anos da independência do arquipélago.

As pessoas que compraram bilhete e que desejam ser reembolsados devem entrar em contacto com a APADOC (pelos números de telemóvel 621743614 ou 62151872, ou ainda através do endereço e-mail apadoclu@gmail.com).

João da Luz foi radialista, jornalista, dirigente associativo e político.

O carismático líder comunitário afastou-se no último ano da vida associativa e dos microfones do programa Morabeza por razões de saúde.

Djony, como é conhecido na comunidade, participou no primeiro encontro da Diáspora Cabo-verdiana, em Mindelo, e em 1986 organizou a primeira visita a Cabo Verde de um grupo de dirigentes associativos luxemburgueses, que esteve na origem da cooperação Luxemburgo-Cabo Verde.

João da Luz foi dinamizador do programa Morabeza, da Rádio Latina, tendo sido também correspondente do jornal Contacto e do programa Nação Global, da Rádio Nacional de Cabo Verde.

João da Luz foi homenageado ainda em vida pela comunidade, pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade, Luís Filipe Tavares, em 2016, no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, na cidade do Luxemburgo.