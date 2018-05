“O objetivo é mostrar que podemos criar música juntos” – maestro sírio (C/ÁUDIO)

“Mostrar que podemos criar música e beleza juntos” é um dos objetivos do concerto ‘Hino à Primavera’, que a Ornina Syrian Orchestra dará a 13 e 14 de julho no Grand Théâtre da cidade do Luxemburgo.

Em palco vão estar mais de duas dezenas de músicos sírios vindos de outros países da União Europeia e até uma cantora que virá dos Estados Unidos. A eles, junta-se uma dezena de músicos e estudantes luxemburgueses e ainda os 16 membros do Coro de Refugiados sírios do Luxemburgo.

Ouvido pela Rádio Latina, o maestro sírio Shafi Badreddin, que vai dirigir o espetáculo, destacou a colaboração entre os músicos sírios e luxemburgueses e sublinhou o aspeto humano do evento, sobretudo através da inclusão dos refugiados.

O concerto “Hino à Primavera” está marcado para os dias 13 e 14 de julho, às 20:00, no Grand Théâtre da cidade do Luxemburgo. O preço dos bilhetes varia entre os 20 e os 35 euros.

Esta será a segunda vez que a Ornina Syrian Orchestra, dirigida por Badreddin, atua no Grand Théâtre. O primeiro, em 2016, teve lotação esgotada. Shafi Badreddin é um compositor, maestro e professor de música sírio que vive no Luxemburgo desde 2006.

Redação Latina