Obras na CR364 deverão ficar prontas no próximo verão

As obras na estrada CR364, fechada ao trânsito desde as inundações de junho, deverão ficar prontas no verão de 2019.

Num comunicado divulgado à imprensa, no dia em que os ministros do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, e do Ambiente, Carole Dieschbourg, visitaram o local, o Governo sublinha que as obras estão a correr bem, avanços que se devem “à coordenação entre as administrações responsáveis pela reconstrução, isto é, a Administração das Pontes e Estradas, a Administração da Água e a Administração da Natureza e das Florestas”.

Em causa está um projeto de reconstrução de grande envergadura que, segundo o Executivo, cujo arranque só foi possível graças a um financiamento de oito milhões de euros.

No final do mês de maio e no início de junho, o grão-ducado foi atingido por chuvas torrenciais que chegaram a colocar o país sob alerta vermelho. A região do Mullerthal foi uma das mais atingidas. A acumulação de água provocou fortes danos na estrada entre Berdorf e Beaufort, que vai ficar fechada ao trânsito durante pelo menos um ano.

Redação Latina