Obras no nó de Gasperich provocam alterações no trânsito

Começam hoje, às 20:00, e terminam na próxima segunda-feira, às 6:00, as obras de construção de uma ponte sobre as autoestradas A1 e A6, no nó de Gasperich, junto ao local onde vai ser erguido o futuro estádio nacional.

As obras implicam vários constrangimentos no trânsito, com os necessários desvios. Os automobilistas que vêm de Trier, na Alemanha, são forçados a sair da A1, no nó de Gasperich, e a passar pela rotunda Gluck, antes de voltarem a entrar na autoestrada.

No sentido inverso, o trânsito é totalmente cortado entre os nós de Cessange e Gasperich, tal como nos acessos, desde a A4 e a A6.

Redação Latina