Observatório da Habitação não vê “sinais de bolha imobiliária” no Luxemburgo

O Observatório da Habitação considera que não há sinais de uma “bolha imobiliária” no Luxemburgo, apesar do aumento constante dos preços. Uma subida permanente que se explica, segundo os especialistas, pela forte procura e pela necessidade real de habitações, face ao crescimento da população.

A pedido dos membros da comissão parlamentar da habitação, os responsáveis do observatório traçaram um balanço da situação atual, com vista à preparação do debate sobre o setor que será organizado na Câmara dos Deputados.

Segundo os dados do observatório, o índice dos preços das casas e apartamentos para venda tem registado um crescimento estável desde 2010, a rondar a média de 4,7%, por ano.

Porém, o setor registou uma aceleração dos preços em 2015, chegando a uma média anual de 6,2% entre o segundo trimestre de 2016 e o mesmo período de 2017. Mesmo assim, a evolução é menos pronunciada do que nos períodos dos grandes aumentos dos preços, observados entre 1984 e 1992 e entre 1998 e 2007.

Em relação ao arrendamento, o avanço dos preços tem rondado os 4,1%, desde 2010.

Apesar do aumento contínuo dos preços, o Observatório da Habitação dá conta de “um dinamismo particularmente elevado no que toca à venda de apartamentos”, com o número de transações a atingir um nível recorde. As previsões apontam para que a tendência se acentue ainda mais no último trimestre desde ano.

Redação Latina