OE 2018 vai custar mais 20 milhões de euros do que o previsto

O Orçamento do Estado (OE) para 2018 vai custar mais 20 milhões de euros do que aquilo que estava inicialmente previsto. O aumento da despesa prende-se com duas dezenas de alterações ao projeto, que já foram apresentadas aos membros da Comissão das Finanças e Orçamento.

Uma das alterações diz respeito ao aumento da licença de paternidade, de dois para dez dias, a partir de janeiro do próximo ano. O Estado vai financiar oito dos dez dias, sendo que o custo suplementar da medida deverá rondar os 11,8 milhões de euros.

A reforma do chamado ‘subsídio de vida cara’ (“allocation vie chère”, em francês), que alargará a ajuda a mais agregados familiares, é outra das modificações que vai implicar mais gastos. O projeto vai custar mais 3,5 milhões de euros do que o previsto.

Já com a introdução do REVIS, que vai substituir o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) a partir de julho de 2018, o Governo vai desembolsar mais 3,8 milhões de euros.

O que também vai sair mais caro são as obras na rotunda de Irrgarten, cujo preço foi reavaliado em 16 milhões de euros. Os trabalhos, que incluem a construção de uma passagem subterrânea, visam tornar a circulação mais fluida naquele troço.

Redação Latina