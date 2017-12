OE 2018 votado em meados de dezembro

O projeto de lei sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2018 vai a votos em breve. Segundo uma nota publicada no site da Câmara dos Deputados, a votação em sessão plenária deverá acontecer em meados deste mês.

Ainda na semana passada soube-se que a proposta orçamental vai custar mais 20 milhões de euros do que aquilo que estava inicialmente previsto.

Em causa estão duas dezenas de alterações ao texto, entre as quais o aumento da licença de paternidade, que deverá passar de dois para dez dias. A medida aplica-se apenas aos trabalhadores do setor privado.

De acordo com o calendário dos trabalhos, divulgado no site do Parlamento, a relatora do projeto de lei sobre o OE 2018, Joëlle Elvinger, do DP, irá apresentar o seu relatório na Comissão das Finanças e do Orçamento ainda esta semana.

Redação Latina (Foto: chd.lu)