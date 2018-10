OGBL e CGTP promovem encontro de sindicalistas lusófonos no Luxemburgo

Sindicalistas, conselheiros e dirigentes associativos das comunidades lusófonas reúnem-se sábado e domingo no Luxemburgo pelo quarto ano consecutivo.

O encontro, em língua portuguesa, é organizado pelas centrais sindicais OGBL, do Luxemburgo, e CGTP, de Portugal, e vai ter lugar no Centro de Formação de Remich, este fim de semana.

O encontro arranca às 09:00, estando previstas intervenções de André Roeltgen, presidente da OGBL, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP-IN, Joaquina de Almeida, secretária-geral da UNTC-CS (Cabo Verde), Nicolas Schmit, ministro do Trabalho do Luxemburgo, e José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

As conclusões da sessão serão apresentadas no domingo, a partir das 11:00, por Eduardo Dias, da OGBL, e Carlos Trindade, da CGTP.

A iniciativa surge “num contexto de solidariedade sindical internacional, dizem os organizadores, e vai abordar a problemática dos movimentos migratórios na União Europeia e o número crescente da imigrantes de país membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”.

No fundo, a grande temática do encontro é a discussão sobre o atual papel do vasto movimento sindical e associativo lusófono na Europa, além do debate sobre a evolução das políticas migratória, externa e de cooperação na União Europeia.

À margem do encontro será também renovado o acordo de colaboração entre a central sindical luxemburguesa OGBL e a portuguesa CGTP. A assinatura do acordo está agendada para segunda-feira.

Redação Latina (foto: CEFOS)