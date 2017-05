OGBL pede aos partidos que “parem” de atacar o sistema nacional de pensões

A central sindical OGBL apela aos partidos políticos e à Comissão Europeia para que “parem” de atacar o sistema nacional de pensões.

Em causa estão, sobretudo, as críticas vindas de Bruxelas, que apontam para problemas ao nível da sustentabilidade do sistema de financiamento das reformas. O Executivo comunitário considera que, por cá, as pessoas se reformam muito cedo e que as pensões são demasiado elevadas.

Contactado pela Rádio Latina, o sindicalista Carlos Pereira, do departamento de reformados da OGBL, disse que as observações de Bruxelas “não correspondem à realidade”.

O secretário-sindical sublinha que o Fundo de Compensação, da Caixa Nacional de Pensões, tem reservas na ordem dos 16,4 mil milhões de euros, em imóveis, ações, obrigações e dinheiro. Um valor que, segundo Carlos Pereira, é muito superior à maior parte dos Estados-membros da União Europeia.

Apesar disso, o secretário-sindical é favorável a uma reavaliação do sistema de cinco em cinco anos, de forma a perceber se são necessárias alterações, mas recusa que se avance com medidas numa altura em que o sistema funciona bem.

O sindicalista qualifica de “completamente absurdo” fazer alterações ao sistema com base em projeções para 2035 ou até para 2065. Carlos Pereira defende, isso sim, avaliações sistemáticas, para detetar, atempadamente, eventuais problemas.

De acordo com as contas da OGBL, se os trabalhadores deixassem de descontar para a segurança social, mesmo assim e com recurso ao Fundo de Compensão, seria possível financiar as reformas durante quatro anos e meio.

Redação Latina