OGBL propõe lar de idosos em Portugal para portugueses do Luxemburgo (C/ÁUDIO)

A central sindical OGBL defende a criação de um lar de idosos em Portugal, que funcione segundo os critérios exigidos no Luxemburgo, para os portugueses que regressam ao país natal após a reforma.

Carlos Pereira, do departamento de reformados do sindicato diz que “não é normal” que uma pessoa desconte toda a vida para a segurança social no Luxemburgo e se veja depois obrigada a abdicar dos serviços previstos no seguro-dependência, quando regressa a Portugal.

Regressando a Portugal, um aposentado tem direito a uma prestação financeira, tal como no Grão-Ducado, mas fica impedido de beneficiar das prestações em espécie (“prestation en nature”, em francês) que estipula uma série de cuidados no domicílio (prestados por entidades como a Help ou Hëllef Doheem, por exemplo). Quando deixam de poder viver sozinhas, as pessoas são transferidas para um lar onde continuam a ter acesso a esses cuidados.

Ora, em Portugal a situação não é a mesma. A OGBL propõe, por isso, a criação de um lar de idosos, devidamente equipado e que assegure estes serviços aos portugueses do Luxemburgo que regressam a Portugal.

Integrar o seguro-dependência no acordo de segurança social entre Portugal e Luxemburgo é uma de várias reivindicações da OGBL endereçadas esta semana ao Governo português, numa carta aberta.

O sindicato considera também que está na hora de fazer um balanço do acordo de segurança social, assinado há 20 anos pelos dois países.

Redação Latina