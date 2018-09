OGBL quer campanha eleitoral centrada no progresso social (C/ÁUDIO)

A cerca de mês e meio das eleições legislativas, os políticos multiplicam as presenças nos diversos eventos públicos, a exemplo do que aconteceu ontem no mercado de rua da capital (“Braderie”).

Esta ‘rentrée’ política marca o início das campanhas eleitorais. É o caso do partido LSAP que lança oficialmente a sua campanha esta tarde, em Schifflange. Por seu lado, o DP também convocou a imprensa, para uma conferência, esta manhã, sobre o seu programa eleitoral, dedicado à “infância e às perspetivas de futuro das crianças”.

De olhar posto nos diferentes programas eleitorais, o presidente da central sindical OGBL disse à Rádio Latina que os partidos deviam propor medidas para acabar com as desigualdades sociais no Luxemburgo.

André Roeltgen considera que é necessário um aumento do salário mínimo e melhorar o sistema de segurança social.

O presidente do maior sindicato do país aponta o dedo ao programa eleitoral do ADR, que segundo diz, é o “menos social”.

Ao contrário do que defendia uma recente sondagem Politmonitor, André Roeltgen não defende que os partidos anunciem antecipadamente com quem se poderão entender para formar coligação.

André Roeltgen, presidente da OGBL a propósito dos programas eleitorais com vista nas eleições legislativas de 14 de outubro.

Redação Latina