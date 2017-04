Oito anos depois Chris Brown fala sobre agressões a Rihanna

Chris Brown revela detalhes até agora não conhecidos sobre drogas e sobre a relação e as agressões a Rihanna num documentários que estará nos ecrãs em junho.

Welcome to My Life é o título e conta com participações, testemunhos e revelações de muitos artistas conhecidos do público, como Usher, Mary J. Blige, Jennifer Lopez, 50 Cent, entre muitos outros.

“Num dia estava no topo do mundo, era o queridinho da América, no dia seguinte, já era o inimigo público número um”, afirma o rapper, entre muito mais, no trailer do documentário, que pode ver em baixo. Atualmente com 27 anos, Brown confessa que se sentiu “um monstro”.

A recordar que no início do ano 2009, antes da cerimónia dos Grammy, Chris Brown agrediu Rihanna dentro do carro, estacionados num parque em Los Angeles, deixando-a, de acordo com o relatório da polícia, com feridas na cara, sangue no nariz e marcas de dentadas nos braços.

Esta não é a primeira vez que o rapper se envolve em acusações de agressão física, no início do ano, por ordem do tribunal, Chris Brown ficou impedido de se aproximar de uma ex-namorada, Karrueche Tran, que alegou que Brown disse a várias pessoas que a queria matar e que iria dar-lhe um tiro, acrescentando que Brown a agrediu com dois socos no estômago. e a empurrou de umas escadas.

Veja o trailer Welcome to My Life, de Chris Brown em baixo: