Oito empresas ao abrigo do desemprego parcial em dezembro

Oito empresas obtiveram, esta terça-feira, o aval do Comité de Conjuntura para beneficiar do chamado desemprego parcial, no mês que vem.

Quer isto dizer que cerca de 412 pessoas poderão vir a trabalhar com horário reduzido em dezembro.

Se o acordo for aplicado na totalidade, o Fundo para o Emprego terá de desbloquear 560.000 euros.

Note-se que os patrões que recorrem ao desemprego parcial comprometem-se a não despedir ninguém por razões económicas. Em troca, o Estado reembolsa 80 por cento dos salários normalmente atribuídos no período em que os trabalhadores entram em folga forçada.

O reembolso é limitado a 250 por cento do salário social mínimo. Porém, as empresas continuam a suportar os encargos sociais e os salários correspondentes às horas de trabalho efetuadas.

A próxima reunião do Comité de Conjuntura está agendada para dia 20 de dezembro.

Redação Latina