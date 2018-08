Oito novas petições abertas a assinaturas

O site internet do Parlamento tem desde hoje, oito novas petições públicas, prontas a ser assinadas.

Um dos documentos apela a que haja uma melhoria nos serviços ferroviários. O peticionário quer também que haja mais transparência das estatísticas sobre os atrasos e anulações de comboios.

Uma outra petição reivindica a indemnização de um cliente (consumidor) em caso de falência de uma empresa de construção.

Proibir a passagem pelo Luxemburgo do transporte internacional de animais vivos é a reivindicação de outro documento.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 19 de setembro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014), já foram organizados 26 debates públicos.

Redação Latina