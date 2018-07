Oito novas petições à espera de assinaturas

Entraram no site internet do Parlamento luxemburguês oito novas petições públicas.

Um dos documentos exige a proibição de fumar nas esplanadas dos restaurantes, em nome da luta contra o tabagismo passivo para proteger os não-fumadores, em particular as crianças e as grávidas.

Uma outra petição reivindica uma diminuição gradual do tempo de trabalho, para quem já fez 50 anos de idade, sem cortes no salário.

O principal objetivo de uma outra petição online é introduzir o “direito à desconexão” no Código do Trabalho, para criar uma nova definição entre a vida profissional e a vida privada.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas, até 4 de setembro, será realizado um debate no Parlamento, entre os autores, deputados e ministros das respetiva tutelas.

Redação Latina